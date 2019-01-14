Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.226 -0,21 BIST ANKARA 115.480 -0,13 BIST ANTALYA 49.220 -0,42 BIST BALIKESİR 44.150 -0,66 BIST BURSA 129.097 -0,29 BIST DENIZLI 79.589 0,21 BIST ISTANBUL 92.872 0,50 BIST IZMIR 151.357 1,24 BIST KAYSERI 263.270 -1,01 BIST KOCAELI 211.249 -2,17 BIST KONYA 54.635 -1,32 BIST TEKIRDAĞ 154.299 0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)