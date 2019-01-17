Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.035 -0,65 BIST ANKARA 118.873 0,19 BIST ANTALYA 51.987 3,28 BIST BALIKESİR 45.022 1,16 BIST BURSA 133.098 1,34 BIST DENIZLI 79.857 -0,79 BIST ISTANBUL 96.432 0,74 BIST IZMIR 152.716 -0,36 BIST KAYSERI 275.345 2,18 BIST KOCAELI 220.519 1,87 BIST KONYA 59.663 7,84 BIST TEKIRDAĞ 157.576 0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)