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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.995 0,54 BIST ANKARA 120.834 1,65 BIST ANTALYA 53.214...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.995 0,54 BIST ANKARA 120.834 1,65 BIST ANTALYA 53.214 2,36 BIST BALIKESİR 45.843 1,82 BIST BURSA 134.315 0,91 BIST DENIZLI 80.043 0,23 BIST ISTANBUL 98.392 2,03 BIST IZMIR 153.517 0,52 BIST KAYSERI 273.737 -0,58 BIST KOCAELI 226.626 2,77 BIST KONYA 60.897 2,07 BIST TEKIRDAĞ 157.588 0,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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