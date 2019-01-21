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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.615 0,91 BIST ANKARA 120.209 -0,52 BIST ANTALYA 52.295...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.615 0,91 BIST ANKARA 120.209 -0,52 BIST ANTALYA 52.295 -1,73 BIST BALIKESİR 45.948 0,23 BIST BURSA 133.326 -0,74 BIST DENIZLI 81.527 1,85 BIST ISTANBUL 98.105 -0,29 BIST IZMIR 155.733 1,44 BIST KAYSERI 273.531 -0,08 BIST KOCAELI 225.278 -0,60 BIST KONYA 64.651 6,16 BIST TEKIRDAĞ 157.296 -0,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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