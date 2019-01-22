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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.311 2,06 BIST ANKARA 121.525 1,09 BIST ANTALYA 52.385...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.311 2,06 BIST ANKARA 121.525 1,09 BIST ANTALYA 52.385 0,17 BIST BALIKESİR 46.008 0,13 BIST BURSA 133.304 -0,02 BIST DENIZLI 81.243 -0,35 BIST ISTANBUL 99.204 1,12 BIST IZMIR 159.971 2,72 BIST KAYSERI 281.158 2,79 BIST KOCAELI 228.556 1,46 BIST KONYA 60.522 -6,39 BIST TEKIRDAĞ 158.257 0,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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