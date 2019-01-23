Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.400 -1,04 BIST ANKARA 123.765 1,84 BIST ANTALYA 52.293 -0,18 BIST BALIKESİR 46.324 0,69 BIST BURSA 134.813 1,13 BIST DENIZLI 83.589 2,89 BIST ISTANBUL 99.829 0,63 BIST IZMIR 159.699 -0,17 BIST KAYSERI 283.886 0,97 BIST KOCAELI 232.368 1,67 BIST KONYA 59.733 -1,30 BIST TEKIRDAĞ 157.718 -0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)