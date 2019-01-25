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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.725 -0,13 BIST ANKARA 127.890 0,74 BIST ANTALYA 52.363...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.725 -0,13 BIST ANKARA 127.890 0,74 BIST ANTALYA 52.363 -0,78 BIST BALIKESİR 48.000 1,12 BIST BURSA 143.676 2,51 BIST DENIZLI 83.332 -0,33 BIST ISTANBUL 101.776 0,27 BIST IZMIR 165.478 1,86 BIST KAYSERI 296.395 2,13 BIST KOCAELI 234.687 -1,10 BIST KONYA 60.713 -0,69 BIST TEKIRDAĞ 160.347 -0,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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