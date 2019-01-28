Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.381 -0,73 BIST ANKARA 127.081 -0,63 BIST ANTALYA 52.957 1,14 BIST BALIKESİR 47.829 -0,35 BIST BURSA 142.494 -0,82 BIST DENIZLI 83.388 0,07 BIST ISTANBUL 101.974 0,19 BIST IZMIR 164.442 -0,63 BIST KAYSERI 299.624 1,09 BIST KOCAELI 237.217 1,08 BIST KONYA 60.777 0,11 BIST TEKIRDAĞ 159.342 -0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)