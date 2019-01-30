Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.246 0,84 BIST ANKARA 132.345 2,32 BIST ANTALYA 52.423 -2,55 BIST BALIKESİR 48.267 0,89 BIST BURSA 145.502 0,84 BIST DENIZLI 83.315 -0,20 BIST ISTANBUL 105.573 0,52 BIST IZMIR 163.726 -2,14 BIST KAYSERI 306.334 -0,39 BIST KOCAELI 237.973 0,60 BIST KONYA 61.489 0,86 BIST TEKIRDAĞ 165.152 1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)