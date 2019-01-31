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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.628 -1,93 BIST ANKARA 130.214 -1,61 BIST ANTALYA 52.176...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.628 -1,93 BIST ANKARA 130.214 -1,61 BIST ANTALYA 52.176 -0,47 BIST BALIKESİR 48.347 0,16 BIST BURSA 149.650 2,85 BIST DENIZLI 82.450 -1,04 BIST ISTANBUL 105.532 -0,04 BIST IZMIR 161.394 -1,42 BIST KAYSERI 306.126 -0,07 BIST KOCAELI 239.891 0,81 BIST KONYA 60.779 -1,15 BIST TEKIRDAĞ 165.154 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada şehir Endekslerinin Değişimi
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