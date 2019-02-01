Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.393 -1,22 BIST ANKARA 128.444 -1,36 BIST ANTALYA 51.980 -0,38 BIST BALIKESİR 47.921 -0,88 BIST BURSA 148.330 -0,88 BIST DENIZLI 82.831 0,46 BIST ISTANBUL 104.041 -1,41 BIST IZMIR 159.627 -1,09 BIST KAYSERI 301.064 -1,65 BIST KOCAELI 237.802 -0,87 BIST KONYA 59.732 -1,72 BIST TEKIRDAĞ 163.681 -0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)