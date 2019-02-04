Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.269 0,48 BIST ANKARA 126.613 -1,43 BIST ANTALYA 52.131 0,29 BIST BALIKESİR 48.097 0,37 BIST BURSA 141.443 -4,64 BIST DENIZLI 82.714 -0,14 BIST ISTANBUL 104.177 0,13 BIST IZMIR 160.485 0,54 BIST KAYSERI 311.381 3,43 BIST KOCAELI 233.204 -1,93 BIST KONYA 59.979 0,41 BIST TEKIRDAĞ 165.041 0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)