Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.213 -1,13 BIST ANKARA 125.066 -1,22 BIST ANTALYA 52.085 -0,09 BIST BALIKESİR 47.890 -0,43 BIST BURSA 142.948 1,06 BIST DENIZLI 81.859 -1,03 BIST ISTANBUL 103.763 -0,40 BIST IZMIR 159.950 -0,33 BIST KAYSERI 309.065 -0,74 BIST KOCAELI 236.246 1,30 BIST KONYA 59.407 -0,95 BIST TEKIRDAĞ 162.704 -1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)