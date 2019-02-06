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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.192 -0,01 BIST ANKARA 124.793 -0,22 BIST ANTALYA 51.852...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.192 -0,01 BIST ANKARA 124.793 -0,22 BIST ANTALYA 51.852 -0,45 BIST BALIKESİR 47.648 -0,51 BIST BURSA 141.943 -0,70 BIST DENIZLI 80.164 -2,07 BIST ISTANBUL 104.771 0,97 BIST IZMIR 160.388 0,27 BIST KAYSERI 305.457 -1,17 BIST KOCAELI 240.183 1,67 BIST KONYA 59.298 -0,18 BIST TEKIRDAĞ 161.109 -0,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Borsada şehir Endekslerinin Değişimi
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