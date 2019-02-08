Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.734 0,03 BIST ANKARA 124.802 -0,06 BIST ANTALYA 51.710 -0,90 BIST BALIKESİR 47.779 -0,71 BIST BURSA 140.870 -1,36 BIST DENIZLI 80.605 0,17 BIST ISTANBUL 104.494 -0,08 BIST IZMIR 160.317 0,98 BIST KAYSERI 306.381 -0,79 BIST KOCAELI 240.697 -0,14 BIST KONYA 58.228 -1,27 BIST TEKIRDAĞ 162.355 0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)