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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.777 1,68 BIST ANKARA 127.587 2,23 BIST ANTALYA 53.935...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.777 1,68 BIST ANKARA 127.587 2,23 BIST ANTALYA 53.935 4,30 BIST BALIKESİR 47.938 0,33 BIST BURSA 141.762 0,63 BIST DENIZLI 81.373 0,95 BIST ISTANBUL 106.122 1,56 BIST IZMIR 162.480 1,35 BIST KAYSERI 311.526 1,68 BIST KOCAELI 244.645 1,64 BIST KONYA 58.493 0,46 BIST TEKIRDAĞ 168.602 3,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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