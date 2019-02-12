Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.513 -1,23 BIST ANKARA 126.156 -1,12 BIST ANTALYA 52.306 -3,02 BIST BALIKESİR 47.991 0,11 BIST BURSA 138.059 -2,61 BIST DENIZLI 84.942 4,39 BIST ISTANBUL 105.504 -0,58 BIST IZMIR 160.214 -1,39 BIST KAYSERI 316.742 1,67 BIST KOCAELI 247.883 1,32 BIST KONYA 56.982 -2,58 BIST TEKIRDAĞ 165.334 -1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)