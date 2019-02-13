Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.237 -1,80 BIST ANKARA 123.930 -1,76 BIST ANTALYA 52.343 0,07 BIST BALIKESİR 47.540 -0,94 BIST BURSA 137.523 -0,39 BIST DENIZLI 85.200 0,30 BIST ISTANBUL 103.335 -2,06 BIST IZMIR 156.753 -2,16 BIST KAYSERI 324.647 2,50 BIST KOCAELI 241.120 -2,73 BIST KONYA 56.213 -1,35 BIST TEKIRDAĞ 165.029 -0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)