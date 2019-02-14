Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.147 1,07 BIST ANKARA 125.968 1,64 BIST ANTALYA 51.933 -0,78 BIST BALIKESİR 47.358 -0,38 BIST BURSA 136.901 -0,45 BIST DENIZLI 84.384 -0,96 BIST ISTANBUL 103.248 -0,08 BIST IZMIR 157.760 0,64 BIST KAYSERI 327.171 0,78 BIST KOCAELI 242.788 0,69 BIST KONYA 56.315 0,18 BIST TEKIRDAĞ 162.597 -1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)