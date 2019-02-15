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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.646 -0,28 BIST ANKARA 126.171 0,16 BIST ANTALYA 52.167...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.646 -0,28 BIST ANKARA 126.171 0,16 BIST ANTALYA 52.167 0,45 BIST BALIKESİR 47.673 0,67 BIST BURSA 138.311 1,03 BIST DENIZLI 86.786 2,85 BIST ISTANBUL 103.768 0,50 BIST IZMIR 156.748 -0,64 BIST KAYSERI 326.299 -0,27 BIST KOCAELI 244.912 0,87 BIST KONYA 55.854 -0,82 BIST TEKIRDAĞ 162.759 0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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