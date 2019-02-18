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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.188 0,30 BIST ANKARA 125.682 -0,39 BIST ANTALYA 51.161...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.188 0,30 BIST ANKARA 125.682 -0,39 BIST ANTALYA 51.161 -1,93 BIST BALIKESİR 48.171 1,05 BIST BURSA 141.561 2,35 BIST DENIZLI 86.712 -0,09 BIST ISTANBUL 102.783 -0,95 BIST IZMIR 153.866 -1,84 BIST KAYSERI 323.612 -0,82 BIST KOCAELI 243.567 -0,55 BIST KONYA 56.555 1,26 BIST TEKIRDAĞ 164.926 1,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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