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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.506 -0,38 BIST ANKARA 124.620 -0,85 BIST ANTALYA...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.506 -0,38 BIST ANKARA 124.620 -0,85 BIST ANTALYA 51.589 0,84 BIST BALIKESİR 48.834 1,38 BIST BURSA 142.188 0,44 BIST DENIZLI 84.773 -2,24 BIST ISTANBUL 102.785 0,00 BIST IZMIR 156.609 1,78 BIST KAYSERI 333.367 3,01 BIST KOCAELI 239.732 -1,57 BIST KONYA 56.622 0,12 BIST TEKIRDAĞ 163.531 -0,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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