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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.890 0,21 BIST ANKARA 126.995 1,91 BIST ANTALYA 51.139...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.890 0,21 BIST ANKARA 126.995 1,91 BIST ANTALYA 51.139 -0,87 BIST BALIKESİR 49.092 0,53 BIST BURSA 144.325 1,50 BIST DENIZLI 83.276 -1,77 BIST ISTANBUL 103.482 0,68 BIST IZMIR 156.270 -0,22 BIST KAYSERI 333.995 0,19 BIST KOCAELI 240.338 0,25 BIST KONYA 57.819 2,11 BIST TEKIRDAĞ 166.154 1,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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