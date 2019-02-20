Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.890 0,21 BIST ANKARA 126.995 1,91 BIST ANTALYA 51.139 -0,87 BIST BALIKESİR 49.092 0,53 BIST BURSA 144.325 1,50 BIST DENIZLI 83.276 -1,77 BIST ISTANBUL 103.482 0,68 BIST IZMIR 156.270 -0,22 BIST KAYSERI 333.995 0,19 BIST KOCAELI 240.338 0,25 BIST KONYA 57.819 2,11 BIST TEKIRDAĞ 166.154 1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)