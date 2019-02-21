Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.458 0,87 BIST ANKARA 127.940 0,74 BIST ANTALYA 51.989 1,66 BIST BALIKESİR 49.275 0,37 BIST BURSA 143.652 -0,47 BIST DENIZLI 83.437 0,19 BIST ISTANBUL 102.784 -0,67 BIST IZMIR 156.194 -0,05 BIST KAYSERI 340.639 1,99 BIST KOCAELI 245.425 2,12 BIST KONYA 58.595 1,34 BIST TEKIRDAĞ 166.517 0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)