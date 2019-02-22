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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.272 2,10 BIST ANKARA 129.446 1,18 BIST ANTALYA 51.613...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.272 2,10 BIST ANKARA 129.446 1,18 BIST ANTALYA 51.613 -0,72 BIST BALIKESİR 50.013 1,50 BIST BURSA 144.287 0,44 BIST DENIZLI 83.284 -0,18 BIST ISTANBUL 104.503 1,67 BIST IZMIR 157.779 1,01 BIST KAYSERI 343.931 0,97 BIST KOCAELI 247.885 1,00 BIST KONYA 59.016 0,72 BIST TEKIRDAĞ 169.898 2,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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