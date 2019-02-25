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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.650 1,82 BIST ANKARA 129.212 -0,18 BIST ANTALYA 52.166...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.650 1,82 BIST ANKARA 129.212 -0,18 BIST ANTALYA 52.166 1,07 BIST BALIKESİR 50.956 1,88 BIST BURSA 152.265 5,53 BIST DENIZLI 83.790 0,61 BIST ISTANBUL 105.926 1,36 BIST IZMIR 157.550 -0,15 BIST KAYSERI 355.958 3,50 BIST KOCAELI 246.951 -0,38 BIST KONYA 60.533 2,57 BIST TEKIRDAĞ 177.625 4,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Borsada şehir Endekslerinin Değişimi
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