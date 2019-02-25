Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.650 1,82 BIST ANKARA 129.212 -0,18 BIST ANTALYA 52.166 1,07 BIST BALIKESİR 50.956 1,88 BIST BURSA 152.265 5,53 BIST DENIZLI 83.790 0,61 BIST ISTANBUL 105.926 1,36 BIST IZMIR 157.550 -0,15 BIST KAYSERI 355.958 3,50 BIST KOCAELI 246.951 -0,38 BIST KONYA 60.533 2,57 BIST TEKIRDAĞ 177.625 4,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)