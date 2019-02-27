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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.453 -1,41 BIST ANKARA 127.667 -2,66 BIST ANTALYA...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.453 -1,41 BIST ANKARA 127.667 -2,66 BIST ANTALYA 52.469 -0,31 BIST BALIKESİR 52.697 2,73 BIST BURSA 151.399 -0,60 BIST DENIZLI 84.771 -0,91 BIST ISTANBUL 104.827 -1,27 BIST IZMIR 155.629 -1,41 BIST KAYSERI 367.082 3,17 BIST KOCAELI 248.901 -1,03 BIST KONYA 59.132 -2,12 BIST TEKIRDAĞ 176.424 0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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