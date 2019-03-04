Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.136 1,09 BIST ANKARA 126.647 0,57 BIST ANTALYA 54.942 1,55 BIST BALIKESİR 49.530 -1,58 BIST BURSA 154.684 2,42 BIST DENIZLI 88.029 1,40 BIST ISTANBUL 105.141 0,38 BIST IZMIR 151.734 -3,71 BIST KAYSERI 368.640 1,56 BIST KOCAELI 249.615 1,79 BIST KONYA 63.021 5,03 BIST TEKIRDAĞ 177.619 1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)