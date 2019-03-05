Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.212 1,10 BIST ANKARA 127.017 0,29 BIST ANTALYA 54.945 0,01 BIST BALIKESİR 49.000 -1,07 BIST BURSA 155.453 0,50 BIST DENIZLI 86.786 -1,41 BIST ISTANBUL 105.372 0,22 BIST IZMIR 150.179 -1,02 BIST KAYSERI 360.735 -2,14 BIST KOCAELI 250.082 0,19 BIST KONYA 64.497 2,34 BIST TEKIRDAĞ 178.196 0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)