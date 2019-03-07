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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.158 -1,37 BIST ANKARA 124.832 -1,16 BIST ANTALYA...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.158 -1,37 BIST ANKARA 124.832 -1,16 BIST ANTALYA 53.761 -1,13 BIST BALIKESİR 47.629 -2,75 BIST BURSA 148.833 -3,20 BIST DENIZLI 85.663 -1,20 BIST ISTANBUL 103.452 -1,17 BIST IZMIR 143.071 -3,16 BIST KAYSERI 366.058 -0,11 BIST KOCAELI 247.874 -0,77 BIST KONYA 60.935 -3,40 BIST TEKIRDAĞ 174.660 -2,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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