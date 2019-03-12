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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.041 -0,18 BIST ANKARA 123.935 2,27 BIST ANTALYA 53.467...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.041 -0,18 BIST ANKARA 123.935 2,27 BIST ANTALYA 53.467 0,44 BIST BALIKESİR 46.573 0,39 BIST BURSA 145.696 1,63 BIST DENIZLI 82.108 -0,77 BIST ISTANBUL 102.719 0,20 BIST IZMIR 143.971 1,19 BIST KAYSERI 361.488 -0,72 BIST KOCAELI 249.927 2,09 BIST KONYA 59.902 -0,07 BIST TEKIRDAĞ 177.244 3,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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