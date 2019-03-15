Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.919 1,88 BIST ANKARA 124.266 1,47 BIST ANTALYA 54.770 4,84 BIST BALIKESİR 46.792 1,98 BIST BURSA 149.696 2,47 BIST DENIZLI 82.408 1,13 BIST ISTANBUL 102.136 -0,37 BIST IZMIR 146.269 0,84 BIST KAYSERI 362.241 1,38 BIST KOCAELI 250.823 0,33 BIST KONYA 61.724 1,72 BIST TEKIRDAĞ 185.792 -0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)