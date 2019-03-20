Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.242 -1,12 BIST ANKARA 125.365 -0,53 BIST ANTALYA 54.522 -0,13 BIST BALIKESİR 47.566 0,11 BIST BURSA 143.992 -0,85 BIST DENIZLI 83.556 -1,15 BIST ISTANBUL 103.067 -0,56 BIST IZMIR 146.683 -0,65 BIST KAYSERI 363.395 -1,64 BIST KOCAELI 256.414 -0,63 BIST KONYA 61.464 -0,95 BIST TEKIRDAĞ 191.246 1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)