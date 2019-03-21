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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.512 1,40 BIST ANKARA 124.188 0,38 BIST ANTALYA 53.821 0,40 BIST BALIKESİR 47.008 0,79 BIST BURSA 142.357 0,12 BIST DENIZLI 83.782 0,52 BIST ISTANBUL 102.832 0,75 BIST IZMIR 145.830 1,03 BIST KAYSERI 367.861 0,74 BIST KOCAELI 249.747 -1,57 BIST KONYA 61.690 -0,09 BIST TEKIRDAĞ 191.389 0,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Borsada şehir Endekslerinin Değişimi
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