Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 186.487 -1,64 BIST ANKARA 120.518 -2,13 BIST ANTALYA 53.320 -0,22 BIST BALIKESİR 45.907 -0,99 BIST BURSA 137.481 -2,37 BIST DENIZLI 81.643 -2,29 BIST ISTANBUL 100.526 -1,53 BIST IZMIR 141.529 -1,76 BIST KAYSERI 354.472 -3,08 BIST KOCAELI 246.714 -1,83 BIST KONYA 60.563 -2,07 BIST TEKIRDAĞ 189.022 -2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)