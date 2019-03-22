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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.500 -3,74 BIST ANKARA 117.473 -4,60 BIST ANTALYA 52.460...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.500 -3,74 BIST ANKARA 117.473 -4,60 BIST ANTALYA 52.460 -1,83 BIST BALIKESİR 45.455 -1,97 BIST BURSA 134.828 -4,25 BIST DENIZLI 80.152 -4,08 BIST ISTANBUL 99.741 -2,29 BIST IZMIR 139.344 -3,28 BIST KAYSERI 348.914 -4,60 BIST KOCAELI 247.534 -1,51 BIST KONYA 59.280 -4,14 BIST TEKIRDAĞ 185.358 -4,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BİST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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