Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.767 -0,40 BIST ANKARA 116.785 -0,59 BIST ANTALYA 52.630 0,32 BIST BALIKESİR 44.380 -2,36 BIST BURSA 134.920 0,07 BIST DENIZLI 79.066 -1,35 BIST ISTANBUL 99.411 -0,33 BIST IZMIR 139.834 0,35 BIST KAYSERI 343.675 -1,50 BIST KOCAELI 251.767 1,71 BIST KONYA 58.471 -1,36 BIST TEKIRDAĞ 187.752 1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)