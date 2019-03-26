Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.021 -1,51 BIST ANKARA 115.207 -1,35 BIST ANTALYA 52.636 0,01 BIST BALIKESİR 44.352 -0,06 BIST BURSA 130.547 -3,24 BIST DENIZLI 77.986 -1,37 BIST ISTANBUL 97.017 -2,41 BIST IZMIR 138.220 -1,15 BIST KAYSERI 340.507 -0,92 BIST KOCAELI 249.108 -1,06 BIST KONYA 57.872 -1,02 BIST TEKIRDAĞ 184.689 -1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)