Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.728 1,01 BIST ANKARA 108.832 1,40 BIST ANTALYA 50.768 0,28 BIST BALIKESİR 42.469 1,04 BIST BURSA 126.934 2,16 BIST DENIZLI 75.211 0,62 BIST ISTANBUL 91.552 -0,17 BIST IZMIR 134.941 0,16 BIST KAYSERI 340.497 2,88 BIST KOCAELI 215.994 -8,92 BIST KONYA 55.159 -0,21 BIST TEKIRDAĞ 178.063 0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)