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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.627 1,67 BIST ANKARA 111.823 2,75 BIST ANTALYA 51.736...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.627 1,67 BIST ANKARA 111.823 2,75 BIST ANTALYA 51.736 1,91 BIST BALIKESİR 43.052 1,37 BIST BURSA 128.333 1,10 BIST DENIZLI 76.246 1,38 BIST ISTANBUL 92.534 1,07 BIST IZMIR 136.438 1,11 BIST KAYSERI 345.131 1,36 BIST KOCAELI 216.891 0,42 BIST KONYA 56.419 2,28 BIST TEKIRDAĞ 183.603 3,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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