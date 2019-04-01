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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.835 2,38 BIST ANKARA 113.317 1,34 BIST ANTALYA 51.850...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.835 2,38 BIST ANKARA 113.317 1,34 BIST ANTALYA 51.850 0,22 BIST BALIKESİR 43.517 1,08 BIST BURSA 127.977 -0,28 BIST DENIZLI 77.183 1,23 BIST ISTANBUL 93.225 0,75 BIST IZMIR 137.622 0,87 BIST KAYSERI 343.583 -0,45 BIST KOCAELI 223.967 3,26 BIST KONYA 57.210 1,40 BIST TEKIRDAĞ 184.486 0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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