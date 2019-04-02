Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.962 -0,48 BIST ANKARA 111.996 -1,17 BIST ANTALYA 51.798 -0,10 BIST BALIKESİR 43.943 0,98 BIST BURSA 128.738 0,59 BIST DENIZLI 77.886 0,91 BIST ISTANBUL 93.129 -0,10 BIST IZMIR 135.832 -1,30 BIST KAYSERI 340.230 -0,98 BIST KOCAELI 226.179 0,99 BIST KONYA 57.306 0,17 BIST TEKIRDAĞ 183.572 -0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)