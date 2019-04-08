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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.989 -1,98 BIST ANKARA 113.840 -2,36 BIST ANTALYA 53.184...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.989 -1,98 BIST ANKARA 113.840 -2,36 BIST ANTALYA 53.184 -1,67 BIST BALIKESİR 45.994 -0,54 BIST BURSA 136.196 -2,24 BIST DENIZLI 77.296 -1,62 BIST ISTANBUL 96.729 -1,54 BIST IZMIR 137.905 -1,80 BIST KAYSERI 351.032 -1,20 BIST KOCAELI 228.859 -1,04 BIST KONYA 58.407 -0,82 BIST TEKIRDAĞ 179.970 -2,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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