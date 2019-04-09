Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.210 1,24 BIST ANKARA 115.896 1,81 BIST ANTALYA 53.825 1,20 BIST BALIKESİR 46.093 0,22 BIST BURSA 138.133 1,42 BIST DENIZLI 78.591 1,67 BIST ISTANBUL 97.927 1,24 BIST IZMIR 139.617 1,24 BIST KAYSERI 351.234 0,06 BIST KOCAELI 228.588 -0,12 BIST KONYA 59.470 1,82 BIST TEKIRDAĞ 183.840 2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)