Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.160 -0,79 BIST ANKARA 114.022 -0,52 BIST ANTALYA 54.408 0,68 BIST BALIKESİR 45.444 -0,96 BIST BURSA 136.299 -1,44 BIST DENIZLI 78.580 -0,72 BIST ISTANBUL 96.252 -0,72 BIST IZMIR 136.670 -1,58 BIST KAYSERI 326.944 -3,31 BIST KOCAELI 221.640 -1,91 BIST KONYA 59.672 0,68 BIST TEKIRDAĞ 192.648 3,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)