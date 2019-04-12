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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.405 -0,42 BIST ANKARA 113.553 -0,41 BIST ANTALYA...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.405 -0,42 BIST ANKARA 113.553 -0,41 BIST ANTALYA 53.946 -0,85 BIST BALIKESİR 44.615 -1,82 BIST BURSA 136.205 -0,07 BIST DENIZLI 78.646 0,08 BIST ISTANBUL 96.261 0,01 BIST IZMIR 136.157 -0,37 BIST KAYSERI 325.961 -0,30 BIST KOCAELI 225.362 1,68 BIST KONYA 59.642 -0,05 BIST TEKIRDAĞ 189.292 -1,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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