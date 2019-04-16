Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.792 0,60 BIST ANKARA 114.795 0,84 BIST ANTALYA 53.959 0,08 BIST BALIKESİR 45.108 0,85 BIST BURSA 132.979 -0,79 BIST DENIZLI 79.818 1,66 BIST ISTANBUL 97.330 1,80 BIST IZMIR 136.752 1,05 BIST KAYSERI 323.883 0,39 BIST KOCAELI 227.214 2,86 BIST KONYA 60.814 1,33 BIST TEKIRDAĞ 187.128 -0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)