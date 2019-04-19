Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.725 1,76 BIST ANKARA 114.771 0,75 BIST ANTALYA 49.976 -2,39 BIST BALIKESİR 46.532 -0,58 BIST BURSA 134.493 0,55 BIST DENIZLI 85.844 6,65 BIST ISTANBUL 97.833 0,13 BIST IZMIR 137.657 -0,77 BIST KAYSERI 326.663 -0,29 BIST KOCAELI 224.729 -0,37 BIST KONYA 62.829 0,95 BIST TEKIRDAĞ 188.579 0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)