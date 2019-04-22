Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.365 -1,28 BIST ANKARA 114.060 -0,62 BIST ANTALYA 50.860 1,77 BIST BALIKESİR 46.643 0,24 BIST BURSA 133.595 -0,67 BIST DENIZLI 85.375 -0,55 BIST ISTANBUL 97.042 -0,81 BIST IZMIR 136.511 -0,83 BIST KAYSERI 322.665 -1,22 BIST KOCAELI 220.921 -1,69 BIST KONYA 62.949 0,19 BIST TEKIRDAĞ 188.332 -0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)