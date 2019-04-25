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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.259 -1,28 BIST ANKARA 112.435 -2,48 BIST ANTALYA 47.027...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.259 -1,28 BIST ANKARA 112.435 -2,48 BIST ANTALYA 47.027 -3,34 BIST BALIKESİR 45.767 -1,93 BIST BURSA 127.512 -4,53 BIST DENIZLI 81.269 -3,04 BIST ISTANBUL 95.869 -1,28 BIST IZMIR 133.772 -1,62 BIST KAYSERI 310.870 -3,09 BIST KOCAELI 221.364 1,35 BIST KONYA 63.767 -0,25 BIST TEKIRDAĞ 178.756 -3,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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